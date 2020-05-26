Глава ДИТ Лысенко: В течение 10 дней после прохождения карантина данные о москвичах в приложении удаляются

Данные о гражданах столицы, загруженные в приложении «Социальный мониторинг», после окончания карантина удаляются в течение 10 дней. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко.

По его словам, в регламенте прописано, что по завершении обязательной самоизоляции для больных коронавирусом, данные москвичей будут удалены в течение десяти дней.

«Данные в течение десяти дней, у нас это прописано в регламенте, удаляются в соответствии со 152-м законом», — сказал он.

По уверению Э.Лысенко, никакая информация о проходящих карантин граждан в приложении в интернет не уйдет. «Все что попадает в систему в виде данных, попадает исключительно в центр обработки данных, хранящихся у нас в правительстве Москвы. Это есть часть инфраструктуры, которая порядка десяти лет обслуживает города. Поэтому там ничего никуда не уходит», — подчеркнул он.

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.