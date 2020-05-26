Более 230 жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции поступило в московские суды

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Уже жалобы появились, и говорить, что их маленькое или большое количество, думаю, не стоит. Каждая жалоба — это повод для того, чтобы мы обратили пристальное внимание и разобрались с этой проблемой. Если говорить о судах, то это 238 жалоб, если говорить о жалобах, которые поступили в адрес Главного контрольного управления, то это около 2,5 тысяч жалоб», — сказал он.