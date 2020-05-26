Сегодня открылись все контрольно-пропускные пункты на границе Чехии с Австрией и Германией

Теперь полиция будет осуществлять только выборочные проверки. Въезжающие в Чехию в нетуристических целях обязаны иметь справку об отрицательном результате анализа на коронавирус. Въезд туристов на территорию Чехии по-прежнему запрещен.
2020-05-26T13:33:51+03:00
2020-05-26T13:33:51+03:00
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13:33, 26 мая 2020
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