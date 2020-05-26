В Риме ввели штрафы для тех, кто бросает медицинские маски и перчатки на улицах

Они составят от 25-ти до 500 евро, — пишут местные газеты. С момента введения первых послаблений карантина в начале мая в городских парках и на площадях стало больше мусора. Между тем, в Риме существует правило выбрасывать маски и перчатки в специальные контейнеры.