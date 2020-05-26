В Адыгее завели уголовное дело на главу сельского поселения, где более 150 человек заразились covid-19 на похоронах

В Адыгее завели уголовное дело на главу сельского поселения после того, как более 150-ти человек заразились коронавирусом на похоронах. Как сообщает интернет-издание «Медуза», его обвиняют по статье «халатность». В Следственном комитете отмечают, что Сергей Камышан не принял никаких мер, чтобы не допустить скопления граждан на кладбище.