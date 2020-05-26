Власти Москвы аннулируют 370 штрафов за нарушение самоизоляции в ближайшие дни. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«[У нас есть] порядка 170 обращений, которые связаны с тем, что люди находились в медучреждении, и у них есть подтверждения. И порядка 200 обращений, где граждане находились уже в стационаре, и они поменяли свой статус с домашнего лечения на лечение в стационарном учреждении. По таким мы уже принимаем решение в ближайшие дни – сегодня, завтра – и их отменяем, аннулируем», — сказал он.