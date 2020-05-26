Главконтроль создал форму жалоб для москвичей, которые могут в формате видеоконференции поучаствовать в рассмотрении

Главное контрольное управление Москвы создало удобную форму жалоб для москвичей на приложение «Социальный мониторинг», которые могут в формате видеоконференции поучаствовать в этом рассмотрении. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

По словам начальника Главконтроля, при получении гражданином электронного уведомления о нарушении, он может обратиться в Главное контрольное управление не только по почте, но и на портале mos.ru.

«Мы сделали на портале удобную форму жалобы, где можно посмотреть, как построена вся процедура – пошагово. Там есть форма для заполнения, есть типовые формы обжалования, и описан список документов, чтобы мы могли разобраться в проблеме», — сказал он.

Граждане, подавшие жалобу, теперь смогут принять участие в ее рассмотрении по видеосвязи, отметил Е.Данчиков.

«Если гражданин желает поучаствовать в рассмотрении жалобы, то в ближайшее время будет выведен функционал видеоконференции, где можно будет подключиться, заранее договорившись о времени рассмотрения и, соответственно, уже в очном режиме обсудить», — сказал он.

«Если вы составили жалобу, приложили все документы и четкие доказательства, например, информацию, что вы были в КТ-центре, вы были в медицинском учреждении, или вы вообще находитесь в стационаре, то эта жалоба мгновенно будет рассмотрена, в течение дня, и по ней будет принято решение об отмене штрафа», — сказал он.