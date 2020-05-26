Власти Москвы получили около 4 тысяч обращений, связанных с работой приложения «Социальный мониторинг», из них 2,5 тысячи жалоб на штрафы. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«У нас всего обращений различных, в том числе связанных с неудобством работы приложения «Социальный мониторинг», около 4 тысяч. Они есть на нашем портале, есть в социальных сетях, в СМИ. Но из них обращений, связанных с жалобами на неправильный штраф, на сегодняшний день около 2,5 тысячи», — сказал он.