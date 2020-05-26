Министр энергетики Новак, как ожидается, обсудит с нефтяными компаниями выполнение сделки по сокращению добычи сырья

Так, по крайней мере, утверждают источники государственных информагентств.

Встреча Новака с топ-менеджерами нефтяных компаний предшествует переговорам министров стран-участниц сделки ОПЕК+. Они должны пройти в конце следующей недели. Обсуждение же, которое, как уверяют источники нескольких информагенств, должно пройти сегодня, состоится в удаленном режиме, но конкретные аспекты при этом не уточняются.

В рамках новых соглашений, вступивших в силу в мае, Россия должна сократить добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки. Участники сделки ОПЕК+ рассчитывают, что это поможет сбалансировать нефтяной рынок на фоне падения спроса из-за эпидемии коронавируса. По мнению Александра Новака, это происходит уже сейчас.

По словам министра энергетики, страны уже стали добывать на 15 млн баррелей нефти в сутки меньше как с учетом соглашений по сокращению добычи, так и с общим ее падением. Однако количество «лишнего» сырья на рынке все еще оценивается примерно в 7-12 млн баррелей в сутки.

В марте цены на нефть обрушились после разрыва прежних соглашений по сокращению добычи. Сейчас же баррель сырья марки Brent на Лондонской бирже стоит 36 долларов.