Под Самарой почти полностью сгорел цыганский посёлок

Пострадавших нет.

Крупный пожар начался этим утром в посёлке Яицкое под Самарой. Огонь уничтожил одиннадцать жилых домов,. Как сообщают в МЧС, он быстро переходил с одного здания на другое из-за сильного ветра. По тем же причинам загорелся камыш в пятистах метрах от селения. Общая площадь пожара сейчас составляет около двух гектаров, ему присвоили повышенный уровень опасности. В ведомстве отметили, что ситуацию усугубляет то, что поблизости нет необходимых источников воды.

Тем временем «Интерфакс» со ссылкой на администрацию посёлка сообщает, что в сгоревших домах проживала цыганская диаспора. Сведений о пострадавших нет. Источники агентства отметили, что в органах сейчас рассматривают разные версии произошедшего. Причиной пожара мог стать поджог или неисправность электропроводки в одном из зданий.

В МЧС тем временем объявили, что из-за пожара без крыши над головой остались сто двадцать пять человек.