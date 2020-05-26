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13:03, 26 мая 2020

Власти пообещали удалить персональные данные, которые используются для получения цифровых пропусков, после их отмены

Цифровые пропуска — это обязательная услуга для выхода из дома. Но это временная мера, которая действует в период карантина и самоизоляции, заявил на брифинге глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Он подчеркнул, что после ослабления пропускного режима все персональные данные будут удалены из государственных систем. Шадаев привел в пример Подмосковье, где с 23 мая отменили разрешения на перемещение. По его словам, на этой неделе вся информация о жителях региона, в том числе адреса, цели выхода — будет уничтожена.

Исключение составят записи, созданные пользователями на портале госуслуг.

Между тем, на днях авторы одного из блогов на веб-сайте «Хабр» обратили внимание, что используемый московской мэрией сервис проверки цифровых пропусков содержит пункт, позволяющий Департаменту информационных технологий свободно передавать данные граждан третьим лицам. Эти сведения, указано в соглашении, могут использоваться для отправки материалов рекламного характера в течение десяти лет.

Перед введением пропусков мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что хранение и обработка данных граждан будут осуществляться в соответствии с действующим в России законодательством, а после отмены ограничений информация о выданных разрешениях будет уничтожена.



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