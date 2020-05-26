В суды Москвы гражданами столицы было подано 1886 жалоб на «Социальный мониторинг», из них только 236 касающихся работы приложения, — сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«В суд было подано 1886 обращений на социальное приложение на различные аспекты работы приложения «Социальный мониторинг», из них только 236 касающихся непосредственно работы приложения. Все остальное – это нарушения с использованием транспортных средств. Это цифровые пропуска», — отметил он.

Также Е.Данчиков отметил, что в Главконтрольуправлении достаточно внимательно мониторятся все жалобы граждан. «Есть штрафы, когда люди ездили в КТ-центр, или попадали в медицинские учреждения, и уже там находился. И у нас таких обращений около 4 тысяч», — отметил он.

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.