Все выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции в ночное время аннулированы

Выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции больными коронавирусом в ночное время все аннулированы, — сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, отметив, что их было порядка 435.

«Все, что было выписано системой ночью, мы отозвали, аннулированы. Теперь приложение осуществляется только днем. Все штрафы, которые были выписаны в ночное время – они аннулированы. Их было порядка 435 штрафов», — сказал он.

На сегодняшний день, по его словам, выписано 54 тысячи штрафов москвичам за нарушение режима изоляции.

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.