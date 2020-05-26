Главконтроль Москвы: Порядка 50% штрафов выписаны гражданам больным коронавирусом, нарушившим режим самоизоляции

Порядка 50% штрафов выписаны гражданам больным коронавирусом, нарушившим режим самоизоляции, — сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Порядка 50% штрафов – это штрафы за то, что граждане, больные коронавирусной инфекцией, покидают свои квартиры и уходят на улицу гулять. Что создает риск для всех окружающих. И их не 27 тысяч, их меньше. Я уже говорил, что у нас есть неоднократные, кто-то прибывает, кто-то убывает, поэтому впрямую так считать нельзя», — сказал он.

Объясняя порядок работы приложения, Е.Данчиков отметил, что как только гражданин, зараженный коронавирусом, выходит из дома с мобильным телефоном, поступает сигнал о нарушении. «К нам приходит сама сработа приложения «Социальный мониторинг». Гражданин взял телефон и пошел с ним гулять. Мы сразу получаем от системы сигнал. И это штраф», — пояснил он.

На сегодняшний день, по его словам, выписано 54 тысячи штрафов москвичам за нарушение режима изоляции.

«Все штрафы выписываются в автоматическом режиме, и это предусмотрено кодексом об административном правонарушении города Москвы. Автоматический режим подразумевает под собой в случае сработки, когда подается соответствующий сигнал приложением «Социальный мониторинг». То этот сигнал рассматривается, как нарушение, и это нарушение идет на штраф. Таких нарушений у нас зафиксировано порядка 54 тысяч», — сказал он.

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.