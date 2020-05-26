Власти Москвы предоставили около 5 тысяч устройств для приложения «Социальный мониторинг» москвичам без смартфонов

Власти Москвы предоставили около 5 тысяч специальных устройств для установки приложения «Социальный мониторинг» москвичам без смартфонов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

«Человек звонит в call-центр, заказывает себе устройство, которое мы выдаем, на которое это приложение можно установить. Единственный важный момент – он вводит кнопочный телефон и вписывает в постановление, чтоб был контакт с этим человеком, и вписывает этот телефон в регистрацию в приложение на устройство, которое выдается У нас сейчас примерно в обороте порядка 5 тысяч телефонов таких», — сказал он.

Э.Лысенко отметил, что власти доставляют устройства москвичам с помощью бесконтактной доставки.