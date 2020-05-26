Основатель крупнейшей игорной компании в Азии, миллиардер Стенли Хо умер в возрасте 98-ми лет, — сообщает Reuters, ссылаясь на семью бизнесмена. Компания Стенли Хо управляет сетью казино в Макао. Бизнес оценивают в 6 миллиардов долларов. В 2018-м году миллиардер разделил свою бизнес-империю между разными членами своей семьи. У него 17 детей от четырех браков.