Юристы, защищающие Александра Габышева, подали жалобу в Европейский суд по правам человека

Об этом изданию «Сибирь Реалии» рассказала адвокат Ольга Тимофеева. По мнению юристов, Габышев был незаконно помещен в психоневрологический диспансер в Якутске. По заказу следствия была проведена психиатрическая экспертиза. Она признала Габышева невменяемым.

В марте 2019-го года Габышев, называющий себя шаманом, отправился в Москву, для проведения «обряда изгнания Путина».