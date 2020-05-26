На сегодняшний день Главконтрольуправление выписало 54 тысячи штрафов москвичам за нарушение режима изоляции

Как сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» на сегодняшний день выписано 54 тысячи штрафов москвичам за нарушение режима изоляции.

«Все штрафы выписываются в автоматическом режиме, и это предусмотрено кодексом об административном правонарушении города Москвы. Автоматический режим подразумевает под собой в случае сработки, когда подается оответствующий сигнал приложением «Социальный мониторинг». То этот сигнал рассматривается, как нарушение, и это нарушение идет на штраф. Таких нарушений у нас зафиксировано порядка 54 тысяч», — сказал он.

По словам Е.Данчикова, этой является общей цифрой, «накопленной итогом за весь период (с середины апреля)».

При этом, глава управления добавил, что «есть ряд граждан, которые нарушают режим, «являются злостными нарушителями и у них больше 10 может быть штрафов получено за этот период».

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.