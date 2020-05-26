Около 67 тыс. пользователей зарегистрировались в приложении «Социальный мониторинг»

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко.

«Сейчас у нас порядка 67 тысяч регистраций на сегодняшний день с начала действия этого приложения», — сказал он.

Э.Лысенко добавил, что приложение оформляет функцию контроля числа заболевших. «Зарегистрироваться человек может только тот, кто находится в реестре заболевших», — добавил он.