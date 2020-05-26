Немерюк: Правительство Москвы не будет амнистировать штрафы за нарушение режима самоизоляции для больных COVID-19

Об этом заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию штрафов. Мы видим и знаем, что есть люди, которые являются нарушителями. В любом случае есть нарушители, которые нарушают до 10 раз. Поэтому амнистировать эти штрафы никто не будет». – заявил он.

А.Немерюк добавил, что в правительстве столицы было принято решение, что все деньги, которые собираются в виде этих штрафов, направляются на борьбу с коронавирусом.

Власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. Оно предназначено для больных COVID-19, которые болеют дома. Система автоматически отслеживает геолокацию пользователя. Чтобы убедиться, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение отправляет push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии, чтобы проверить местоположение пользователей. Если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, уведомление об этом поступит в оперативный штаб.