Немерюк: Мэрия Москвы пока не готова отменять приложение «Социальный мониторинг»

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Алексей Немерюк.

«На сегодняшний день мы пока не готовы об этом говорить, приложение отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет», — сказал он.