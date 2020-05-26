Борис Джонсон гарантировал проведение двух этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1

Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить уже 10 этапов самой популярной гоночной серии, но сезон все же решили не отменять и начнется он двумя гонками сразу, которые пройдут в Австрии 5 и 12 июля. Затем последует двухнедельная пауза с переездом в Британию. Выдержать двухнедельный карантин для такого значительного количества людей в этой ситуации невозможно, поэтому относительно сдвоенного этапа в Сильверстоуне оставались сомнения.

По информации Таймс их развеял лично Премьер Министр страны Борис Джонсон, который гарантировал руководству первой Формулы, что гонки все таки пройдут в назначенное время. При этом естественно зрителей на трибунах не будет, а количество персонала и причастных придется ограничить. Команды расселят в разных отелях, чтобы уменьшить угрозу заражения.

Гонки этапа чемпионата мира в классе Формула-1 в Великобритании пройдут 26 июля и 2 августа.