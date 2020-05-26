Непогода может сорвать планы по первому пилотируемому полету американского корабля Crew Dragon к МКС

Запуск должен состояться в среду.

Согласно прогнозу метеорологов, вероятность хорошей погоды в районе космодрома на мысе Канаверал в день запуска составляет только 60%. Еще 40% — это вероятность ухудшения ситуации из-за густых облаков и осадков. Если погода ухудшится, первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX может быть отложен до конца недели. При этом ранее в NASA говорили, что все готово к старту.

К Международной космической станции должны отправиться астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен. Корабль Crew Dragon, на котором они совершат полет – первый за 9 лет пилотируемый аппарат, запущенный с территории США. Начиная с 2011 года, когда была свернута программа полета шаттлов, американские астронавты отправлялись в космос на российских кораблях «Союз». За это NASA специально платила России. Во время запуска Crew Dragon на космодроме намерен присутствовать президент США Дональд Трамп.

В случае, если запуск пилотируемого корабля Crew Dragon состоится вовремя, его стыковка с МКС намечена на четверг.