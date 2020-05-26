Директор Российской детской государственной библиотеки сообщила, что от вручения премии им.Успенского не откажутся

Российская детская государственная библиотека не откажется от вручения премии имени Эдуарда Успенского, — сообщила «Открытым медиа» директор библиотеки Мария Веденяпина. По сведениям издания, Веденяпина ознакомилась с письмом дочери писателя Татьяны Успенской. Она называет отца домашним тираном и жестоким человеком, который практиковал физическое, психологическое и эмоциональное насилие по отношению к своей жене, детям и внукам. Открытое письмо публикует издание «Собеседник».

Татьяну Успенскую поддержал детский писатель, друг семьи Успенского Валентин Постников.

Эдуард Успенский – автор детских книг. Он придумал таких популярных персонажей как Крокодил Гена и Чебурашка, братьев Колобков, кота Матроскина, дядю Федора и почтальона Печкина. Успенский умер в 2018-м году.