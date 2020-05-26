Писатель Постников поддержал дочь писателя Успенского в призыве не называть детскую премию именем ее отца

Он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что премию за детскую литературу нельзя называть именем Э.Успенского, поскольку тот был домашним тираном.

«Писатель Эдуард Успенский человек он был очень тяжелый. Он практиковал домашнее насилие всегда. Таня говорила, что он издевался над ней все детство, выгонял на мороз, впоследствии, когда он женился на Элеоноре Филиной, он очень жестко относился к ее сыну, своему пасынку, оскорблял его», — сказал он.

В.Постников отметил, что Э.Успенский не любил детей. «Я много раз наблюдал картины, когда он детей, даже своих читателей, очень грубо посылал», — добавил он.

В.Постников добавил, что в России много детских писателей, которые хорошо относились к детям и достойны того, чтобы их именем назвали премию. «Успенский не тот человек, чьим именем можно называть главную премию за детскую литературу. Да, он очень известный писатель, но не это главный критерий того, чтобы называть премию его именем. Николай Носов тоже известный писатель, Драгунский известный писатель, Дружков, Волков… Выбрали самого недостойного человека и хотят назвать его именем главную премию за детскую литературу», — заключил он.

По словам В.Постникова, ответа от руководства библиотеки пока не поступало. «Я думаю, что и не поступит, потому что, к сожалению, у нас есть практика не обращать внимание [на такие обвинения – ЭМ]», — добавил он.

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна обратилась в открытом письме к директору РГДБ Марии Веденяпиной с просьбой не называть премию в области детской литературы именем отца. В письме сказано, что «человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть, прежде всего, добрым и нравственным», тогда как Э.Успенский «был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие».

Российская государственная детская библиотека провела конкурс на лучший логотип Премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского. Он завершился 25 мая, итоги подведут 1 июня.