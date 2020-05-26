Иран, несмотря на эпидемию коронавируса, сегодня открывает музеи и достопримечательности

Ситуацию в исламской республике, по словам президента Хасана Роухани, удалось взять под контроль, что и позволяет властям постепенно выводить экономику страны из коронавирусной спячки. В Иране заработают музеи, откроются исторические культурные места и достопримечательности. Глава государства отметил важность соблюдение всех медицинских предписаний. Дальнейшие шаги по смягчению ограничений правительство обсудит в ближайшую субботу. В частности решится вопрос об открытии мечетей по всей стране и снятие ограничений на работу торговых центров. К концу недели чиновники обязаны будут выйти из дистанционного режима работы и вернуться в офисы.

Иранские медики ежедневно фиксируют около двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Переболели уже более 100 тысяч человек. Количество летальных исходов превысило 7 тысяч. Руководство распорядилось проводить массовое тестирование населения на covid19.

Иран еще в апреле разрешил большинству жителей вернуться на работу. Были сняты ограничения на перемещения между регионами и открыты парикмахерские.