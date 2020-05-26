Около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной станции, заразились коронавирусом

Это сотрудники Росатома и представители белорусского заказчика, — сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Всего коронавирус выявлен почти у 500 сотрудников корпорации — в частности, в городе Десногороске Смоленской области заболели 42 человека, в том числе сотрудники Смоленской АЭС.