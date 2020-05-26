В штате Калифорния, несмотря на пандемию коронавируса, снова откроют религиозные учреждения

Ранее это потребовал сделать президент США Дональд Трамп.

Церкви, мечети, синагоги — туда снова пустят прихожан. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом разрешил это сделать. При соблюдении жёстких условий. В помещении одновременно должно быть не больше ста человек. Всем прихожанам на входе измерят температуру, им раздадут защитные маски и перчатки. Верующих обязали как можно чаще пользоваться средством для дезинфекции рук и соблюдать социальную дистанцию. Правила разработал департамент здравоохранения штата. Они будут действовать три недели, затем их могут пересмотреть. Прихожанам рекомендовали по возможности проводить богослужения на открытом воздухе, а продолжительность служб сократить, передает телеканал CBS News.

Президент Дональд Трамп на днях потребовал от губернаторов как можно скорее открыть места, предназначенные для совершения религиозных обрядов. Перед этим в Калифорнии и ряде других штатов прошли массовые протесты. Демонстранты призывали власти открыть, в том числе, церкви, синагоги и мечети, куда людей перестали пускать из-за пандемии коронавируса.

США остаются лидером по числу заражённых и умерших от коронавируса. Заболевших более миллиона семисот тысяч человек, количество погибших вплотную подошло к ста тысячам.