В России временно приостановлены полеты военных вертолетов Ми-8

Причиной стала вторая за неделю авария с этой машиной, жертвами которой стали четыре человека.

Запрет продлится до выяснения причин катастрофы на Чукотке. Предположительно, он продлится сутки, сообщил ТАСС источник в авиационной отрасли. По его словам, инцидент произошел во время взлета. Пожар вспыхнул, потому что были полные баки топлива. В ближайшее время будут расшифрованы черные ящики. Минобороны назвало предварительной причиной аварии техническую неисправность.

Ми-8 разбился сегодня рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета в районе международного аэропорта Анадыря. В интернете появилась видеозапись случившегося. На кадрах видно, как вертолет пытается взлететь, его сразу же начинает крутить и болтать в воздухе, пролетев несколько метров и так и не набрав высоты он падает и сразу взрывается. Как сообщил в инстаграме губернатор округа Роман Копин, на борту находились три члена экипажа и техник. Они погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В администрации воздушной гавани подтвердили, что крушение произошло при испытаниях после технического обслуживания вертолета на закрытой для всех, кроме военных, части аэропорта. Он продолжает работу в обычном режиме. Пожар на месте происшествия потушен.

Предыдущая авария с Ми-8 произошла 19 мая в Подмосковье. При выполнении тренировочного полета в 20 километрах от города Клин разбился вертолет с военными. Тогда погибли три человека.