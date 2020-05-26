За последние сутки в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом

Это максимальный показатель с начала эпидемии.

Количество новых случаев коронавируса за прошедший день снова не превысило девять тысяч. Новых больных нашли почти по всей России.

В восьмидесяти трёх регионах страны выявили восемь тысяч девятьсот пятнадцать новых случаев коронавируса. Большая часть из них приходится на Москву и Подмосковье – там подтвердились диагнозы около трёх тысяч семисот больных. За ними идут Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

Также за прошедший день в России зафиксировали наивысший показатель смертности пациентов с коронавирусом. Всего умерли 174 человека. Таким образом общее количество смертей по официальным данным превысило три тысячи восемьсот.

Тем временем всё больше людей также и выздоравливают от новой болезни. В России пережить коронавирус удалось ста тридцати одной тысяче пациентов. Только за минувшие сутки выздоровели сразу двенадцать тысяч человек. За всё время эпидемии это рекордный показатель.

Всего в мире количество заболевших коронавирусом сегодня превысило пять с половиной миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса больше всего случаев в США – там миллион шестьсот тысяч человек. Россия, где больных немногим более трехсот шестидесяти тысяч, стоит на третьем месте.