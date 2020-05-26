Онлайн-выставка «Космический дизайн» открывается сегодня на сайте Музея Космонавтики

Экспозиция, которую подготовил Музей Космонавтики, включает в себя 5 разделов. В рамках мероприятия кураторы выставки расскажут о самых интересных экспонатах каждого из них. Будут представлены эскизы интерьеров советских космических кораблей «Союз», рисунки Константина Циолковского, а также костюмы космонавтов разного времени.

Кроме того, пользователи увидят снимки экстерьера и интерьера проектируемого космического корабля «Федерация», узнают об инструментах, которые космонавты используют для работы в космосе. А также познакомятся с работами Галины Балашовой, которая создавала дизайн многих советских космических кораблей.

Для того чтобы присоединиться к мероприятию, нужно пройти регистрацию. Видеозаписи разместят на страницах музея в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», сообщает официальный сайт мэра Москвы.