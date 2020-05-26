Неблагоприятная погода в районе космодрома на мысе Канаверал может помешать запуску нового корабля компании SpaceX

Неблагоприятная погода в районе космодрома на мысе Канаверал может помешать запуску нового пилотируемого корабля компании SpaceX к Международной космической станции. Старт планируется на завтра. Как сообщили в NASA, резервные даты – 30-31 мая. На космодроме ожидают президента Трампа. Это будет первый запуск пилотируемого корабля США с 2011-го года, когда была прекращена программа полетов шаттлов.
2020-05-26T10:33:52+03:00
2020-05-26T10:33:52+03:00
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10:33, 26 мая 2020
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