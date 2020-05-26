Украинские следственные органы завели дело о прослушке бывшего президента Петра Порошенко

Государственное бюро расследований Украины заинтересовалось аудиозаписью, на которой говорят люди с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Саму организацию прослушки первого лица государства в ведомстве ресценили как незаконное использование технических средств получения информации, которое могло нанести вред интересам страны. Об этом пишет интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в органах и на материалы из реестра досудебных расследований.

Запись разговора появилась на прошлой неделе. Её опубликовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. По его словам, она сделана в марте 2016-ого года, и на ней бывший президент договаривался с американским государственным деятелем об увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина. В этом разговоре человек с голосом как у Джо Байдена утверждает ,что если этого человека лишат должности, то в США будут готовы к публичному подписанию обязательств на один миллиард долларов.

Еще в минувшую среду из-за этой записи в отношении Петра Порошенко завели дело о государственной измене. Сам он вины не признаёт и называет происходящее операцией Кремля.

Генпрокурора Шокина отправили в отставку в 2016-ом году. Среди дел, которые он курировал, было расследование в отношении газодобывающей компании Burisma Holdings, где тогда работал сын Джо Байдена Хантер.