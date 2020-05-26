Коронавирус выявлен у 42-х работников предприятия Росатома и сотрудников Смоленской атомной станции

Среди заболевших люди из оперативного состава АЭС, работники блочных щитов управления, — сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, очевидно, были нарушения санитарных требований и изоляции. Ранее сообщалось, что на время пандемии оперативный персонал АЭС расселен в санатории и профилактории при атомной станции. Сотрудников возили отдельным транспортом на работу и обратно.
2020-05-26T10:04:39+03:00
2020-05-26T10:04:39+03:00
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10:04, 26 мая 2020
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