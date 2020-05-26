Тренер сборной России по ММА Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства

Кто именно был убит и какова роль тренера в этом пока не известно, но Владимир Осия арестован, что подтвердил один из его бойцов.

Как сообщает портал спортс.ру, Осия родился в Абхазии. Сейчас он возглавляет сборную России и клуб Голден Тим в Мытищах на базе Российского университета кооперации, который Осия закончил сам в 2008 году. Работал с российскими сборными разных возрастов, Со взрослой командой на чемпионате мира прошлого года выиграл 19 медалей, в том числе 5 золотых. За это ему было присвоено звание заслуженного тренера России. Однако наибольшую известность он приобрел как тренер одного из самых ярких бойцов ММА Магомеда Исмаилова, который стал первым российским чемпионом мира в этом виде единоборств. Его следующим соперником может стать Федор Емельяненко.

Владимир Осия занимается еще и организацией чемпионатов по смешанным единоборствам на базе клуба Голден Тим. Первый был проведен три года назад.