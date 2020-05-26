Дочь писателя Эдуарда Успенского попросила не называть премию в области детской литературы именем ее отца

Она утверждает, что автор персонажей — крокодил Гена, Чебурашка, пёс Шарик, кот Матроскин, братья Колобки — этого не достоин.

«Человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным», — пишет Татьяна Успенская в открытом письме, которое публикует газета «Собеседник». Родная дочь писателя утверждает, что ее отец «был человеком очень жестоким», много лет совершавшим насилие в своей семье, в том числе в отношении детей. По ее словам, «это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие» и оно повторялось постоянно. «Грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя», — пишет Татьяна.

Она отмечает, что отец знал о своих проблемах, в том числе с алкоголем, но не обращался к официальным психологам, а являлся сторонником секты Столбуна, где практиковалось избиение детей, поддерживал ее материально, рекламировал в СМИ. Эдуард Успенский, как подчеркивает его дочь, «будучи несомненно талантливым человеком, способным увлечь людей творческими идеями …, не сумел преодолеть свои человеческие пороки».

Накануне завершился конкурс на логотип премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского, который провела Российская Государственная Детская Библиотека. Итоги подведут 1 июня.