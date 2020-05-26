Чехия сегодня досрочно открывает границы с Австрией и Германией

Несмотря на то, что проверки на пограничных пунктах теперь будут выборочными, у въезжающего все равно должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщили в чешском МВД. Предложение ведомства накануне одобрило правительство. Свободный въезд из Австрии и Германии в Чехию кабинет министров разрешил на всех автомобильных и железнодорожных переездах.

В республике планируют со среды разрешить и поездки в соседнюю Словакию. Правда, без ограничений это можно будет сделать на срок до 48 часов. Если больше, то понадобится показать результаты теста на коронавирус или провести две недели на карантине.

Помимо этого, сегодня возобновится международное сообщение со странами Шенгенской зоны из нескольких чешских городов. Подобные рейсы до последнего времени могли осуществляться только из Праги.

Впрочем, одновременно с послаблениями власти Чехии установили суровый штраф за пересечение границы вне контрольно-пропускных пунктов — до 50 тысяч чешских крон (это около 140 тысяч рублей).

Ранее границу с соседними странами в Чехии намеревались открыть только в июне.