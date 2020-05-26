Заммэра Ефимов: Открытие летних веранд в ресторанах и кафе может спровоцировать новые заражения коронавирусом

Открытие летних веранд в ресторанах и кафе может спровоцировать новые заражения коронавирусом, поэтому к этому вопросу нужно подходить осторожно, считают в мэрии Москвы. По словам заместителя мэра Владимира Ефимова, летние веранды следует открывать немного позже, чем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.