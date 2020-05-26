Цены на нефть сегодня растут

На лондонской бирже баррель марки Brent подорожал до 36-ти долларов 23-х центов за баррель.
Поддержку рынку оказывает постепенное снятие карантинных ограничений в разных странах мира, а также сокращение добычи Россией, — сообщает Интерфакс.
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На лондонской бирже баррель марки Brent подорожал до 36-ти долларов 23-х центов за баррель.
Поддержку рынку оказывает постепенное снятие карантинных ограничений в разных странах мира, а также сокращение добычи Россией, — сообщает Интерфакс.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
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