Число жертв коронавируса во всем мире превышает 346 тысяч человек

Инфицированных более 5 миллионов, — сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По всему миру излечились свыше 2-х миллионов человек.
2020-05-26T09:07:17+03:00
2020-05-26T09:07:17+03:00
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09:07, 26 мая 2020
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