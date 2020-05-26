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09:06, 26 мая 2020

В Испании с сегодняшнего дня объявлен 10-дневный траур по жертвам коронавируса

Страна оказалась одним из наиболее пострадавших в Европе государств.

Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв: с начала эпидемии скончались почти 30 тысяч человек с подтвержденным диагнозом. Их память в стране хотят почтить 10-дневным трауром, это самый длинный период траура в истории демократии. По всей стране приспустят флаги, как на зданиях, так и на военных кораблях. Кроме того, сегодня состоятся мероприятия в память об умерших под председательством короля Филиппа VI. Отмечу, что в отдельных регионах Испании траур был объявлен еще в конце марта, однако центральное правительство отказывалось это делать до того, как кризис будет преодолен.

Испания стала первой страной в Европе, которая приняла на себя удар. Всего заболело более 230 тысяч человек. Сейчас эпидемия идет на спад, страна постепенно выходит из строгого карантина.

Ранее стало известно, что Испания готова открыть границы для иностранных туристов уже с июля.



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