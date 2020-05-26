Россияне переводят сбережения в наличную валюту

В марте этого года они забрали со своих счетов в банках около 5 миллиардов долларов.

Банки подготовились к этой ситуации и ввезли в страну рекордное количество долларовых купюр. РБК, ссылаясь на банковскую статистику сообщает, что по сравнению с февралем объем увеличился почти в 10 раз. В последний раз такой интерес к валюте граждане обнаружили в 2014 году – весной и осенью, когда на фоне санкций и падения рубля люди начали переводить сбережения в наличные доллары и евро.

Поскольку Банк России не обеспечивает участников рынка наличной валютой, ее пришлось ввозить из-за рубежа, что и сделали крупные российские кредитные организации, равно как и дочки зарубежных банков. Впрочем, россияне переводили сбережения не только в валюту. В марте они сняли со счетов более 300 миллиардов рублей.

На фоне падения цен на нефть российский рубль за месяц потерял около 12 процентов по сравнению с долларом. Это был второй показатель в мире.