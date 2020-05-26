Спортс.ру и ТАСС: Заслуженный тренер России Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства

Заслуженный тренер России Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства, — сообщают Спортс.ру и ТАСС со ссылкой на информированные источники.

Осия – наставник бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова. Он работает с ним более 10-ти лет. В 2019-м году национальная команда России под руководством этого специалиста выиграла Чемпионат мира.