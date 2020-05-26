На Чукотке потерпел крушение военный вертолет, погибли 4 человека

Предварительной причиной аварии считают техническую неисправность.

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку, как называют это в Минобороны, в районе аэропорта неподалеку от города Анадырь. Все случилось на территории, которая принадлежит военному ведомству, сообщили агентству Интерфакс в пресс-службе правительства Чукотки. Инцидент произошёл около пяти утра по Москве. Экипаж проводил учебно-тренировочный полёт. На высоте 30-ти метров по предварительным данным возникли технические неполадки. Этой версии придерживается Минобороны, а также власти Анадырского района.

После крушения вертолета начался пожар. Его быстро потушили. Все люди, которые были на борту, погибли. В Минобороны сказали: что все они были военными, по словам губернатора Чукотки Романа Копина погибли три члена экипажа и техник. На месте крушения разбирают завалы.

Оба чёрных ящика нашли. Прибор, который регистрирует параметры полёта, и бортовой речевой самописец почти не пострадали, сказали в экстренных службах региона. К месту аварии вылетела комиссия главного командования военно-космических сил России и руководство района. Аэропорт Анадыря, несмотря на инцидент, работает в обычном режиме.

Это уже вторая авария вертолёта Ми-8 в нынешнем месяце. Неделю назад в Подмосковье неподалёку от города Клин разбился вертолет с военными, которые выполняли тренировочный полет. Три человека тогда погибли. В Минобороны тоже называли причиной аварии техническую неисправность.