Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает отменить все штрафы, выписанные с помощью сервиса «Социальный мониторинг»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предлагает отменить все штрафы, выписанные с помощью сервиса «Социальный мониторинг». Приложение дает недопустимое количество сбоев, — считает Фадеев.

Приложение отслеживает передвижения заразившихся коронавирусом. Как пишет «Коммерсантъ», систему запустили в начале апреля и за это время выписали штрафов на 200 миллионов рублей.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко признал, что сервис разрабатывался в сжатые сроки, поэтому в его работе возможны недочеты. Однако, по словам Лысенко, они устраняются.