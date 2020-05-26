В Петербурге возобновились судебные слушания против фигурантов дела «Сети»*

Их обвиняют в участии в террористическом сообществе.

Перерыв в рассмотрении дела против Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова сделали из-за коронавируса. Последние слушания состоялись еще в марте. Несмотря на отсутствие материалов под грифом «секретно», выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда в понедельник прошло без журналистов. Впрочем, адвокатам разрешили вести видео-трансляцию из зала заседаний. У самого суда такой технической возможности не оказалось. Защита обратила внимание, что фигурантов доставили в суд без средств индивидуальной защиты.

В суде в понедельник исследовали доказательства. Были допрошены лингвисты, которые проводили экспертизу устава организации «Сеть» — она признана в России террористической и запрещена. Обоих подсудимых ФСБ считает активистами питерской ячейки. Один был связистом, второй сапером. Бояршинов дал признательные показания и просил об особом порядке суда. Филинков вину отрицают. Оба заявляли о пытках после задержания.

Фигуранты так называемого пензенского дела «Сети» в начале года получили сроки от 6 до 18 лет колонии.

* — запрещенная в РФ организация