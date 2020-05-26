Военный вертолет разбился на Чукотке

Воздушное судно упало после взлета в аэропорту близ Анадыря. Сообщается, что после падения воздушное судно загорелось. По предварительным данным, погибли четыре человека. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, говорят в министерстве обороны. Это уже второй инцидент с вертолетом Ми-8 с начала месяца. 19 мая воздушное судно разбилось в Подмосковье.