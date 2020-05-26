В Москве с первого июля могут начать эксперимент по замене бумажного паспорта мобильным приложением

Инициатива принадлежит министерству связи.

Привычный документ, который подтверждает личность каждого россиянина, хотят заменить приложением под названием «Мобильный идентификатор». Испытание правительство предложило провести сначала на жителях столицы. Мобильное приложение по замыслу министерства связи можно будет использовать для получения ряда государственных, муниципальных и других услуг, к примеру, брать выписку из Росреестра, вставать на учет по месту пребывания, распоряжаться пенсионными накоплениями. Кроме того покупать билеты на поезд или самолёт, подтверждать возраст при приобретении алкоголя и даже обращаться в полицию. Для участия в эксперименте необходима подтверждённая учётная запись на портале госуслуг.

Затем нужно сдать биометрические и паспортные данные в некоем «пилотном многофункциональном центре». Их отправят в МВД, после проверки приложение станет доступно. Эксперимент продлится полтора года, уточняет агентство ТАСС. Проект постановления вчера появился на портале нормативно-правовых актов, но через час его удалили, пишет газета Коммерсант. Эксперты связывает это с нервозностью населения цифровыми экспериментами, особенно пропусками из-за пандемии.

Ранее некоторые москвичи раскритиковали приложение «Социальный мониторинг», которое призвано контролировать пациентов с коронавирусом и ОРВИ. Люди возмущались тем, что им присылают штрафы, хотя они ничего не нарушали.