Число умерших от коронавируса медработников в РФ может превысить количество всех скончавшихся в прошлом году медиков

Число умерших от коронавируса медработников в России может превысить количество всех скончавшихся в прошлом году медиков. Об этом со ссылкой на свои данные пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что министерство здравоохранения пока не сообщает, сколько по их данным, врачей и другого персонала больниц заболели и скончалось от инфекции. Не располагают полной информацией и профсоюзы. В правительстве лишь сказали, что лечение пациентов с коронавирусом сейчас обеспечивают более 165 тыс. медицинских работников.