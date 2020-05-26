Волонтеры с сегодняшнего дня смогут вновь посещать приюты для бездомных животных в Москве

Они должны будут соблюдать ряд условий из-за эпидемии коронавируса.

Мэрия сняла ограничения на передачу бездомным кошкам и собакам лекарств, корма и других необходимых вещей, а также на их выгул. Как написал в своем блоге столичный градоначальник Сергей Собянин, волонтеров готовы принять 13 городских приютов. Впрочем, каждое из заведений ежедневно cмогут посещать не более 15 человек. Они должны быть в масках и перчатках и иметь специальный волонтерский пропуск. Кроме того, им необходимо получить удостоверение в городском центре «Мосволонтер». Графики посещений, как предполагается, будут составлять зоозащитные фонды.

Ограничения коснулись приютов для бездомных животных два месяца назад, когда власти объявили в Москве режим изоляции из-за коронавируса. Зоозащитники выступали против запрета на их посещение и жаловались на то, что пожертвования из-за этих мер сократились, а штатных сотрудников не хватает, чтобы эффективно содержать питомцев. «Новая газета», в свою очередь, ранее писала, что в столичных приютах живут около 15 тысяч животных.

В Москве уже возобновили работу промышленные предприятия, стройки, каршеринг и МФЦ. Однако Собянин одновременно высказывался за сохранение жесткого режима изоляции и пропускной системы.